Григорий Карасин: Россия была готова отменить визовый режим с Грузией

"Россия была готова отменить визовый режим с Грузией".

Об этом в интервью газете "Коммерсант" сказал заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий Карасин.

По его словам, Россия сделала визовый режим максимально либеральным: "Любой российский гражданин имел и имеет право пригласить кого он считает нужным из Грузии. Количество грузинских граждан, которые посещали Россию, увеличивалось год от года".

Комментируя последние события в Грузии, заместитель министра иностранных дел заявил, что молодежь подпала под влияние провокаторов, которые умело развернули внутриполитическую борьбу в антироссийское русло: "Сейчас, как мне кажется, в Тбилиси все это поняли. Там уже начался определенный откат эмоций".

В.Карасин назвал полностью адекватным отношение России к происходящему в Грузии: "Это абсолютно адекватная реакция. Да, она жесткая, но иначе и быть не может. Ведь речь идет о сотнях тысяч российских туристов. Мы не можем подвергать их опасности от разного рода хулиганских проявлений, тем более что эту враждебность нагнетают определенные политические силы".