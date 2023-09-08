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Григорий Карасин: Информация о подготовке госпереворота в Армении Россией – бред

Григорий Карасин: Информация о подготовке госпереворота в Армении Россией – бред Информация о том, что Россия готовит государственный переворот в Армении является неправдой.
В регионе
8 сентября 2023 г. 17:41
Григорий Карасин: Информация о подготовке госпереворота в Армении Россией – бред

Утверждения, что Россия готовит государственный переворот в Армении, не подлежат никакой критике.

Как передает Report со ссылкой на News.ru, об этом заявил глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин.

"Для того, чтобы такие вещи высказывать, надо оперировать цифрами и фактами, а придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир - удел не очень умных, а, точнее, очень неумных политиков. Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России", - сказал он, добавив, что эти слухи являются "бредом сивой кобылы".

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Версия на азербайджанском языке Qriqori Karasin: “Rusiyanın Ermənistanda dövlət çevrilişi hazırlaması ilə bağlı məlumatlar cəfəngiyyatdır”

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