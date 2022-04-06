Греция высылает 12 российских дипломатов

МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата.

МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата.

Как передает Report, Греция утверждает, что российских дипломатов вышлют в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Об этом решении уже проинформировали посла России. В какой срок дипломаты должны покинуть страну, не уточняется.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия "даст соответствующий ответ".

С начала российской военной операции на Украине из США и стран Европы выслали уже около 300 российских дипломатов. Только за вчерашний день, 5 апреля, Дания выслала 15 российских дипломатов, Италия - 30, Швеция - троих, Испания - около 25, страны Балтии - 27, Словения - 33, Румыния - 10, Португалия - 10. Также персонами нон грата признали нескольких сотрудников постпредства РФ при ЕС.