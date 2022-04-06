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Греция высылает 12 российских дипломатов

Греция высылает 12 российских дипломатов МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата.
В регионе
6 апреля 2022 г. 13:06
Греция высылает 12 российских дипломатов

МИД Греции объявил 12 российских дипломатов персонами нон грата.

Как передает Report, Греция утверждает, что российских дипломатов вышлют в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Об этом решении уже проинформировали посла России. В какой срок дипломаты должны покинуть страну, не уточняется.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что Россия "даст соответствующий ответ".

С начала российской военной операции на Украине из США и стран Европы выслали уже около 300 российских дипломатов. Только за вчерашний день, 5 апреля, Дания выслала 15 российских дипломатов, Италия - 30, Швеция - троих, Испания - около 25, страны Балтии - 27, Словения - 33, Румыния - 10, Португалия - 10. Также персонами нон грата признали нескольких сотрудников постпредства РФ при ЕС.

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Версия на английском языке Greece expels 12 Russian diplomats

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