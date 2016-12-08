Греция приняла решение относительно восьми турецких военнослужащих

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Греция приняла решение по поводу восьми турецких военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, ранее Апелляционный суд Афин решил выдать Анкаре трех турецких военнослужащих.

По информации, греческая сторона отказалась от экстрадиции пяти турецких военнослужащих.

Напомним, в ночь на 16 июля в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.