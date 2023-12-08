О нас

Греция поприветствовала совместное заявление Азербайджана и Армении

Греция поприветствовала совместное заявление Азербайджана и Армении Греция поддерживает усилия по достижению прочного мира в регионе Южного Кавказа.
В регионе
8 декабря 2023 г. 17:54
Греция поприветствовала совместное заявление Азербайджана и Армении

Греция поддерживает усилия по достижению прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на служба информации греческого МИД, об этом глава МИД Йоргос Герапетритис заявил в телефонном разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Герапетритис заявил, что приветствует совместное заявление азербайджанской и армянской сторон, в которой объявляется о взаимном освобождении военнослужащих, а также мерах по укреплению доверия.

Он также проинформировал Мирзояна о результатах заседания Высшего совета сотрудничества Греции и Турции, прошедшего в четверг в Афинах.

В свою очередь, глава МИД Армении поприветствовал прогресс в греко-турецких отношениях.

Мирзоян пригласил греческого министра посетить Ереван, Герапетритис приглашение принял, заявив, что визит будет запланирован по дипломатическим каналам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Greece welcomes joint statement of Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Yunanıstan Ermənistanla Azərbaycanın birgə bəyanatını alqışlayıb

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi