Греция поприветствовала совместное заявление Азербайджана и Армении

Греция поддерживает усилия по достижению прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Греция поддерживает усилия по достижению прочного мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report со ссылкой на служба информации греческого МИД, об этом глава МИД Йоргос Герапетритис заявил в телефонном разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Герапетритис заявил, что приветствует совместное заявление азербайджанской и армянской сторон, в которой объявляется о взаимном освобождении военнослужащих, а также мерах по укреплению доверия.

Он также проинформировал Мирзояна о результатах заседания Высшего совета сотрудничества Греции и Турции, прошедшего в четверг в Афинах.

В свою очередь, глава МИД Армении поприветствовал прогресс в греко-турецких отношениях.

Мирзоян пригласил греческого министра посетить Ереван, Герапетритис приглашение принял, заявив, что визит будет запланирован по дипломатическим каналам.