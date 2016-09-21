 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Греция отказала 3 военнослужащим-членам FETÖ в политическом убежище

    Их требование о предоставлении убежища отклонено судом

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Греческое правительство не предоставило политическое убежище 3 военнослужащим, подозреваемым в связи с террористической организацией FETÖ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, их требование о предоставлении убежища отклонено судом.

    Отметим, что после попытки государственного переворота в Турции 15 июля 8 военнослужащих сбежали на вертолете в Грецию. Они попросили политического убежища у греческого правительства. Однако Турция обратилась к Греции с требованием их возвращения. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi