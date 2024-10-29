Греция направит еще 150 пограничников на границу с Турцией для борьбы с нелегалами

Заградительный забор, строящийся в области Эврос на греко-турецкой сухопутной границе, является эффективным на 100% в предотвращении проникновения нелегальных мигрантов, на границу в этом районе дополнительно направят 150 пограничников, доведя их численно

Заградительный забор, строящийся в области Эврос на греко-турецкой сухопутной границе, является эффективным на 100% в предотвращении проникновения нелегальных мигрантов, на границу в этом районе дополнительно направят 150 пограничников, доведя их численность до 600.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис во время поездки в область Эврос.

Герапетритис, слова которого приводит пресс-служба МИД, осмотрел строительство заграждения.

"Оно на 100% эффективно с точки зрения охраны национальных и европейских границ, - сказал министр. По этой причине к 450 пограничникам, уже набранным за последние два года, добавятся еще 150 для поддержки второй линии обороны".

Греческие власти строят заградительный забор на границе с 2020 года. Это помогло сдерживать попытки прорыва весной 2020 года десятков тысяч нелегальных мигрантов из Турции. В августе 2022 года правительство Греции объявило о решении продлить заградительный забор на всю длину реки Эврос (примерно 200 км).