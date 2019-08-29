​Греция будет ускорять возвращение нелегальных мигрантов в Турцию

Греция будет ускорять возвращение в Турцию нелегальных мигрантов, не имеющих права на получение убежища.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, ускорение возврата нелегалов в Турцию в соответствии с соглашением между ЕС и Анкарой "необходимо для того, чтобы условия проживания беженцев в имеющихся лагерях были человеческими". В настоящее время эти лагеря на греческих островах переполнены, а возврат в Турцию нелегальных мигрантов практически не происходит.