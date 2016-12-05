Греческий суд отказался выдавать Анкаре трех турецких офицеров

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Апелляционный суд Афин в понедельник решил не выдавать Анкаре трех турецких военнослужащих, бежавших на вертолете 16 июля после попытки государственного переворота в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, греческие судьи сочли, что жизнь турецких офицеров будет находиться под большой угрозой в случае их выдачи. Такое же мнение высказал и прокурор.

Во вторник будет рассмотрено дело еще пяти турецких военнослужащих.

Восемь турецких военных утверждали, что они не причастны к попытке государственного переворота. По их словам, в случае возвращения в Турцию им угрожает казнь. Анкара неоднократно требовала выдать военнослужащих.