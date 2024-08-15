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Гражданке РФ и США дали 12 лет по делу о госизмене

Гражданке РФ и США дали 12 лет по делу о госизмене Свердловский областной суд признал гражданку РФ и США Ксению Карелину виновной по делу о госизмене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима/
В регионе
15 августа 2024 г. 14:05
Гражданке РФ и США дали 12 лет по делу о госизмене

Свердловский областной суд признал гражданку РФ и США Ксению Карелину виновной по делу о госизмене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима/

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил <…> признать виновной и назначить наказание в виде 12 лет колонии общего режима", - сказал судья.

Как уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда, Карелиной также назначено последующее ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев и штрафом в размере 300 тыс. рублей.

"Буду обжаловать приговор в части неприменения судом положения статьи 64 УК РФ, то есть назначение наказания ниже низшего предела, предусмотренного статьей. А также будем решать вопрос об обжаловании приговора в части разрешения судьбы вещественных доказательств", - сказал журналистам после заседания адвокат Карелиной Михаил Мушаилов.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о том, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для Вооруженных сил Украины. Женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на английском языке US-Russian woman jailed for 12 years for treason
Версия на азербайджанском языке ABŞ vətəndaşlığı olan rusiyalı qadın dövlətə xəyanət ittihamı ilə 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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