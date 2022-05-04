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Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля

Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен до 21 мая по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки "Моссад".
В регионе
4 мая 2022 г. 14:35
Гражданина Ирана казнят за шпионаж в пользу Израиля

Гражданин Ирана и Швеции Ахмад-Реза Джалали будет казнен до 21 мая по приговору Верховного суда Ирана за шпионаж в пользу израильской внешней разведки "Моссад".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство ISNA.

"Утвержденный Верховным судом смертный приговор Ахмаду-Резе Джалали за шпионаж в пользу Израиля будет приведен в исполнение до конца месяца ордибехешта (до 21 мая по григорианскому календарю)", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Джалали предоставлял "Моссаду" секретную информацию о ядерной программе Ирана, что, согласно агентству, привело к убийству двух ученых-ядерщиков в этой стране.

Одним из низ был ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый в Иране 27 ноября 2020 года. По мнению иранских чиновников и экспертов, в убийстве были замешены израильские спецслужбы.

В сообщении также говорится, что из-за временного пребывания Джалали в Швеции и вербовки его "Моссадом" в этой стране правительство Швеции уже после ареста Джалали по просьбе Израиля предоставило ему сначала постоянный вид на жительство, а после его ареста и вынесения приговора судом в Иране – предоставило шведское гражданство. Как считает агентство, это было сделано с расчетом оказать давление на иранскую судебную систему.

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Версия на азербайджанском языке İranda həbsdə olan azərbaycanlı alim mayın 21-də edam ediləcək

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