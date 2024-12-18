️Гражданин Узбекистана задержан по подозрению в убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

️В рамках дела о теракте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, задержан выходец из Узбекистана.

️В рамках дела о теракте в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов, задержан выходец из Узбекистана.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на ФСБ.

"ФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установлен и задержан гражданин республики Узбекистан, 1995 г.р., совершивший подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома на Рязанском проспекте в Москв. Исполнитель теракта сообщил, что был завербован украинскими спецслужбамие", - говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что гражданину Узбекистана было обещано вознаграждение в размере 100 тыс. долларов США и выезд для проживания в одну из стран Евросоюза. По данным ФСБ, фигуран по делу прибыл в Москву, "получил самодельное взрывное устройство большой мощности и разместил его на электросамокате, который припарковал возле подъезда дома Кириллова".

По данным ФСБ, после получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда СВУ "было дистанционно приведено им в действие".

"Задержанный передан в Следственный комитет РФ для документирования его противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222.1 незаконное хранение ВВ или ВУ), ч. З ст. 223.1 (незаконное изготовление ВВ или ВУ) УК РФ", - заявили в ведомстве, отметив, что по совокупности совершенных преступлений "ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы".

"Сотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, будут разысканы и понесут заслуженное наказание", - добавили в ФСБ.