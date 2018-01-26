 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гражданин Турции выиграл в лотерею 11,4 млн. долларов

    Самый большой лотерейный выигрыш в истории Турции приходится на Новогоднюю ночь-16,3 млн. долларов США

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Житель турецкой провинции Арзинджан выиграл в национаньную лотерею 42,5 млн. турецких лир – 11,4 млн. долларов США.

    Как передает Report, об этом сообщает Habertürk.

    Организаторы лотереи заявили, что выигрышными номерами в тираже оказались 5, 12, 17, 20 и 40.

    Турецкая газета Sabah сообщает, что самый большой лотерейный выигрыш в истории Турции приходится на Новогоднюю ночь. Тогда победителями оказались сразу 4 человека. Они разделили между собой выигрыш в размере 61 млн. турецких лир - 16,3 млн. долларов США. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi