Гражданин Турции выиграл в лотерею 11,4 млн. долларов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Житель турецкой провинции Арзинджан выиграл в национаньную лотерею 42,5 млн. турецких лир – 11,4 млн. долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает Habertürk.

Организаторы лотереи заявили, что выигрышными номерами в тираже оказались 5, 12, 17, 20 и 40.

Турецкая газета Sabah сообщает, что самый большой лотерейный выигрыш в истории Турции приходится на Новогоднюю ночь. Тогда победителями оказались сразу 4 человека. Они разделили между собой выигрыш в размере 61 млн. турецких лир - 16,3 млн. долларов США.