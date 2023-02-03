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Гражданин Таиланда подал в суд на президента Армении

Гражданин Таиланда подал в суд на президента Армении Гражданин Таиланда Качачат Бунди подал в Административный суд Армении иск против президента Ваагна Хачатуряна с просьбой обязать предоставить ему гражданство республики.
В регионе
3 февраля 2023 г. 09:24
Гражданин Таиланда подал в суд на президента Армении

Гражданин Таиланда Качачат Бунди подал в Административный суд Армении иск против президента Ваагна Хачатуряна с просьбой обязать предоставить ему гражданство республики.

Об этом в пятницу сообщает газета "Грапарак".

Отмечается, что суд принял иск к производству.

По данным издания, Бунди проживает в Армении уже на протяжении пяти лет. Здесь он открыл ресторан Thai take away, создал рабочие места, даже занимался благотворительностью. Он также аспирант университета "Гладзор".

Однако Служба национальной безопасности Армении дало негативное заключение, рекомендовав президенту страны не предоставлять Бунди гражданства республики, что и оспаривается в суде.

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Версия на английском языке Thai citizen sues Armenian president

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