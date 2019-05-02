Гражданин США назначен омбудсманом Грузии по экологии

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе представил омбудсмана страны по экологическим вопросам.

Как сообщает грузинское бюро Report, новым институтом омбудсмана будет руководить гражданин США Дэвид Моррисон.

Аппарат омбудсмана по вопросам окружающей среды наряду с защитой экологических прав и интересов будет готовить рекомендации по решению актуальных экологических проблем и поправок в соответствующее законодательство, участвовать в общественных обсуждениях и консультировать заинтересованные стороны.

Д.Моррисон участвует в проектах в связи с экологией в Грузии с 2008 года. В 2008-2015 годы он был директором Кавказского фонда природы (CNF). За эти годы он реализовал важные проекты в связи с развитием инфраструктуры и сохранении биоразнообразия в национальных парках Грузии.