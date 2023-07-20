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Гражданин РФ погиб, упав с пятого этажа здания Следственного комитета Армении

Гражданин РФ погиб, упав с пятого этажа здания Следственного комитета Армении Гражданин России погиб в результате падения из окна пятого этажа здания главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении.
В регионе
20 июля 2023 г. 21:13
Гражданин РФ погиб, упав с пятого этажа здания Следственного комитета Армении

Гражданин России погиб в результате падения из окна пятого этажа здания главного управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Поступила оперативная информация о получении на свое имя 30-летним гражданином России, русским по национальности посылки, содержащей наркотические средства, деметоксифенетиламин. Было возбуждено уголовное производство. 19 июля в 11:15 (совпадает с бакинским временем) он был взят под стражу", - говорится в сообщении.

Задержанного доставили в здание управления по расследованию экономических преступлений и контрабанды. После завершения следственных действий он выпал из окна.

Принимаются все необходимые меры для выяснения обстоятельств происшествия, заключили в ведомстве.

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