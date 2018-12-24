Гражданин Ирана с электрошокером пытался ограбить иранский банк в центре Еревана

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Гражданин Ирана, вооруженный ножом и электрошокером, пытался ограбить иранский банк в центре Еревана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
По данным полиции Армении, сегодня утром 36-летний иранец Мортеза Джошоар вошел в банк "Меллат", применил электрошокер и потребовал от сотрудников деньги.
В результате местными силами полиции гражданин Ирана был обезврежен, по факту возбуждено уголовное дело.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости