Гражданин Ирана обнаружен повешенным в Ереване

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В Ереване 29 марта обнаружен труп мужчины.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила местная полиция.

В Центр оперативного управления Полиции Армении по городу Ереван поступил звонок о том, что по адресу Айгедзора, 3 обнаружен труп мужчины.

Полицейские на месте обнаружили тело мужчины 30-35 лет. Мужчина был повешен.

Согласно предварительным сведениям, погибший – гражданин Ирана, он жил в доме по вышеупомянутому адресу в наем, а прибыл в Армению в качестве туриста.