Гражданин Ирака открыл стрельбу в полицейском участке в Армении

Иностранец минувшей ночью открыл стрельбу из автомата в отделении полиции Котайка в Армении, в результате чего два правоохранителя получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.
Отмечается, что мужчину доставили в полицию по полученному сигналу. В участке он отобрал автомат у одного из сотрудников и пытался выстрелить в себя, после открыл беспорядочную стрельбу.
В результате он сам и двое полицейских получили огнестрельные ранения. По факту начато служебное расследование.