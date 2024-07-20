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Гражданин Ирака открыл стрельбу в полицейском участке в Армении

Гражданин Ирака открыл стрельбу в полицейском участке в Армении Иностранец минувшей ночью открыл стрельбу из автомата в отделении полиции Котайка в Армении, в результате чего два правоохранителя получили ранения.
В регионе
20 июля 2024 г. 11:15
Гражданин Ирака открыл стрельбу в полицейском участке в Армении

Иностранец минувшей ночью открыл стрельбу из автомата в отделении полиции Котайка в Армении, в результате чего два правоохранителя получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

Отмечается, что мужчину доставили в полицию по полученному сигналу. В участке он отобрал автомат у одного из сотрудников и пытался выстрелить в себя, после открыл беспорядочную стрельбу.

В результате он сам и двое полицейских получили огнестрельные ранения. По факту начато служебное расследование.

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