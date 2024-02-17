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Гражданин Грузии задержан за ложное сообщение о бомбе на борту рейса Кутаиси-Барселона

Гражданин Грузии задержан за ложное сообщение о бомбе на борту рейса Кутаиси-Барселона Задержан гражданин Грузии за ложное сообщение о наличии взрывного устройства на борту авиарейса Кутаиси-Барселона.
В регионе
17 февраля 2024 г. 11:32
Гражданин Грузии задержан за ложное сообщение о бомбе на борту рейса Кутаиси-Барселона

Задержан гражданин Грузии за ложное сообщение о наличии взрывного устройства на борту авиарейса Кутаиси-Барселона.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Службе госбезопасности (СГБ) Грузии.

Задержанный позвонил в головной офис авиакомпании Wizz Air в Венгрии и сообщил о взрывном устройстве на борту.

"В соответствии с полученным уведомлением рейс под номером W66417 Кутаиси-Барселона был возвращен в международный аэропорт Кутаиси, где Служба государственной безопасности совместно с Министерством внутренних дел оперативно провела все необходимые и срочные специальные мероприятия, предусмотренные протоколом. На указанном рейсе не было обнаружено никаких взрывных устройств или веществ", - говорится в заявлении СГБ.

Следствие ведется по соответствующей статье УК Грузии - "ложное сообщение о терроризме", в рамках которой задержанному грозит до девяти лет лишения свободы.

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