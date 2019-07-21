​Гражданин Азербайджана задержан в Рустави за наркотики

45-летний гражданин Азербайджана задержан в Рустави (регион Квемо Картли) по обвинению в незаконном приобретении, хранении наркотиков в особо крупном размере.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

Гражданина Азербайджана задержали в Рустави, в ходе личного обыска у него было изъято до 700 грамм наркотического средства.

Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит тюремное заключение сроком от 8 до 20 лет.

Что касается граждан Ирана, то их задержали в Тбилиси и Рустави. У одного правоохранители изъяли 10 связок с наркотиками (примерно полкило героина), а у другого – полкило героина.