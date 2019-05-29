Гражданин Армении пытался провезти в Россию крупную партию наркотиков

В Калининградской области России предотвращена попытка контрабанды гражданином Армении крупной партии наркотиков. Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс-Россия со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

"В ходе таможенного досмотра автомобиля BMW Х5 с регистрационными номерными знаками Республики Польша служебная собака подала сигнал о возможном нахождении в автомашине наркотиков. Управлял автотранспортным средством гражданин Армении", - говорится в сообщении.

В результате досмотра автомашины с помощью рентген-аппаратуры в запасном колесе было обнаружено 20 полиэтиленовых свертков с веществом растительного и синтетического происхождения.

По заключению эксперта в пакетах находилось около 4,5 кг наркотического средства "марихуана" и 0,5 кг психотропного вещества "амфетамин".

Следственным отделом УФСБ Калининградской области в отношении перевозчика, осуществившего попытку контрабандного ввоза на территорию РФ наркотических средств, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

В настоящее время гражданин Армении задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.