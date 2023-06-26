Гражданин Армении пытался контрабандой провести золото в Грузию

Гражданин Армении пытался контрабандой провести золото в Грузию.

Гражданин Армении пытался контрабандой провести золото в Грузию.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Минфин страны.

Попытки ввоза в Грузию незадекларированного золота предотвращены на КПП "Садахло-автомобильный" и на КПП "Сарпи".

Контрабандное золото весом 406,8 грамма таможенники нашли во время проверки багажа граждан Армении и России. Контрабанда оценивается в 15,5 тысячи долларов.

Материалы дела гражданина Армении, нарушившего закон, направлены Следственной службе Минфина страны для дальнейшего реагирования, а гражданина РФ обязали выплатить штраф в размере 2,3 тысячи долларов.