Гражданин Армении подозревается в убийстве двух соотечественников в Москве

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Армении подозревается в убийстве двух соотечественников Эдуарда Ншаняна и Армена Исраиляна в Москве.

Как передает Report со ссылкой на Tert.am, об этом сообщил источник в московской полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время подозреваемый находится в розыске.

Убитые были родом из Еревана, в России у них не было постоянной работы. Квартира, в которой были найдены тела убитых, принадлежала Эдику Арутюняну, который также является гражданином Армении.

По факту возбуждено уголовное дело по части "убийство двух и более человек".