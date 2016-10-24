Гражданин Армении подозревается в убийстве двух соотечественников в Москве

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Армении подозревается в убийстве двух соотечественников Эдуарда Ншаняна и Армена Исраиляна в Москве.
Как передает Report со ссылкой на Tert.am, об этом сообщил источник в московской полиции.
В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время подозреваемый находится в розыске.
Убитые были родом из Еревана, в России у них не было постоянной работы. Квартира, в которой были найдены тела убитых, принадлежала Эдику Арутюняну, который также является гражданином Армении.
По факту возбуждено уголовное дело по части "убийство двух и более человек".
Cəfər AğadadaşovАвтор новости