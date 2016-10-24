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    Гражданин Армении подозревается в убийстве двух соотечественников в Москве

    В настоящее время подозреваемый находится в розыске

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Армении подозревается в убийстве двух соотечественников Эдуарда Ншаняна и Армена Исраиляна в Москве. 

    Как передает Report со ссылкой на Tert.am, об этом сообщил источник в московской полиции.

    В правоохранительных органах уточнили, что в настоящее время подозреваемый находится в розыске.

    Убитые были родом из Еревана, в России у них не было постоянной работы. Квартира, в которой были найдены тела убитых, принадлежала Эдику Арутюняну, который также является гражданином Армении. 

    По факту возбуждено уголовное дело по части "убийство двух и более человек".

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