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Граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут въезжать в две страны по ID-карте

Граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут въезжать в две страны по ID-карте Граждане Узбекистана и Кыргызстана теперь смогут посещать обе страны по ID-карте.
В регионе
28 января 2023 г. 09:08
Граждане Узбекистана и Кыргызстана смогут въезжать в две страны по ID-карте

Граждане Узбекистана и Кыргызстана теперь смогут посещать обе страны по ID-карте.

Как передает Report, об этом сообщают узбекские СМИ.

Так, информация о пересечении границы будет фиксироваться в электронном виде, штамп в паспорте ставить не нужно. Данные нововведения будут распространяться на пересечение государственных границ любым видом транспорта (на самолете, поезде, автомобиле, автобусе и прочие).

Известно, что эти меры вступят в силу после того, как соответствующий документ будет одобрен обоими государствами. По предварительным данным, это займет около 1-2 месяцев.

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