Граждане Турции приняли участие в досрочном голосовании в России

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Досрочное голосование на референдуме по поправкам в турецкую конституцию, который пройдет в самой Турции 16 апреля, прошло на территории России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в голосовании приняли участие более 3 тысяч человек, результаты отправлены в Анкару.

"В России проголосовало 3224 (человека - ред.), из них 2292 - в Москве. Все прошло хорошо, данные после завершения голосования были направлены в Анкару", - сказал глава пресс-службы посольства Турции в Москве Орхан Газигиль.

Он уточнил, что голосование проходило 8-9 апреля на территории посольства в Москве, а также в трех генеральных консульствах на территории РФ - в Санкт-Петербурге, Новороссийске и Казани.

По даннам посольства, в РФ проживает около 50 тысяч граждан Турции.