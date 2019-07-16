Граждане России провели в Тбилиси акцию протеста.

Как сообщает грузинское бюро Report, на акции перед зданием грузинского парламента присутствовали около 10-ти проживающих в стране и приехавших в Грузию россиян.

На акции скандировали лозунг "Я не Гаврилов! Россияне во имя единой Грузии".

Участники протестовали против политики России в отношении Грузии. Они держали в руках плакаты с надписью "Устали от Путина? Отдыхайте в Грузии", а также скандировали лозунги, критикующие захватническую политику России против Грузии.

Россияне заявили, что Грузия является самой безопасной страной для иностранцев и гостей.

Отметим, что первая акция россиян в поддержку Грузии была назначена в Тбилиси 9 июля.