Граждане Ирана: В нашей стране живут миллионы любящих Азербайджан людей

Призывы против Азербайджана, озвучиваемые в последние дни отдельными лицами в Иране, а также наносящее вред принципам добрососедства поведение, не прошли без последствий для отношений двух стран.

Призывы против Азербайджана, озвучиваемые в последние дни отдельными лицами в Иране, а также наносящее вред принципам добрососедства поведение, не прошли без последствий для отношений двух стран.

Как передает Report со ссылкой на BBC, граждане Ирана также осуждают деятельность и заявления отдельных лиц против Азербайджана, которые вредят принципам добрососедства. Житель города Кередж, 41-летний Мохаммед Гаими, считает, что корни этой проблемы надо искать в карабахской войне.

По его мнению, близость Израиля с Азербайджаном были одной из причин победы прикаспийской республики в войне. В свою очередь, Азербайджан беспокоит поддержка Ираном Армении.

"Этот вопрос не может закончится войной. В иранском Азербайджане живут миллионы людей, которые любят Азербайджан, поэтому Иран не может пойти на такой риск", - считает он.

Житель Табриза - 43-летний Эльназ Барги - утверждает, что Иран сам не знает, что делает: "Даже если в Южном Азербайджане есть те, кто поддерживают Иран и его государство, народ в целом находится на стороне Азербайджана. Иран считает Карабах исламской землей, но вооружает Армению. Где логика? Мы ничем не отличаемся от северных азербайджанцев. Они наши братья и сестры".

46-летний азербайджанец из Хамадана Алирза Бахари считает, что Тегеран беспокоит местное азербайджанское население.

"Иран нас боится. Иран боится пробуждения живущих в стране тюрок. Армения и Израиль - это всего лишь повод", - добавил он.

По его словам, после победы Азербайджана в карабахской войне "фарсы почувствовали себя словно бы проигравшими".

"Иран может "пошуметь", но войну затевать не станет. Он остался один и не осмелится на войну", - подчеркнул А.Бахари.

Еще один житель Табриза, 45-летний Яшар Хагани, считает, что пока неизвестно, что нужно Ирану: "Они (правительство) не думают о людях. Все хотят покинуть Иран. Ни один сосед не доволен этой страной. Азербайджан, а не Армения, во всех смыслах близок Ирану. Почему мусульманская страна не поддерживает мусульманский Азербайджан? Правда в том, что как мы (иранский народ), так и народы Ближнего Востока уже устали от них".

Марджан Марвдашти из Шираза подчеркнул, что для Ирана внешние вопросы являются предлогом, чтобы скрыть внутренние проблемы.

"Иран допустил столько ошибок, что сейчас стране никто не верит. Конечно, я не оправдываю Иран. Знаю, что азербайджанцы, являющиеся гражданами этой страны, очень чувствительны в этом вопросе и правительство это знает, но не понимаю, почему они так поступают. Если так пойдет, то мы закончим как Северная Корея или бывшая Югославия".