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Граждане Грузии мечтают побывать в Карабахе – РЕПОРТАЖ

Граждане Грузии мечтают побывать в Карабахе – РЕПОРТАЖ В Грузии уже более двух лет действует центр "Azerbaijan Travel. Showroom" Азербайджанского бюро по туризму. Несмотря на то, что большая часть этого периода пришлась на пандемию коронавируса, центр ни на день не приостанавливал свою деятельность, направлен
В регионе
12 марта 2022 г. 11:31
Граждане Грузии мечтают побывать в Карабахе – РЕПОРТАЖ

В Грузии уже более двух лет действует центр "Azerbaijan Travel. Showroom" Азербайджанского бюро по туризму. Несмотря на то, что большая часть этого периода пришлась на пандемию коронавируса, центр ни на день не приостанавливал свою деятельность, направленную на продвижение туристического потенциала Азербайджана.

Сотрудники грузинского бюро Report посетили туристическое представительство Азербайджана в соседней стране и ознакомились с деятельностью центра.

Среди бесчисленных объектов на проспекте Руставели в самом сердце Тбилиси центр привлекает внимание прохожих изящно оформленной витриной. Композиция на витрине меняется в зависимости от сезона. В настоящее время на витрине выставлен макет скал Гобустана.

По словам координатора "Azerbaijan Travel. Showroom" Орхана Биннятова, из-за пандемии число посетителей сократилось: "До пандемии наш центр принимал 40-50 посетителей в день, предоставляя им обстоятельную информацию о Баку, Гобустане и Азербайджане в целом. А теперь всех интересуют преимущественно вопросы, связанные с приездом в нашу страну в условиях пандемии".

О.Биннятов отметил, что многие интересуются совместными грузино-азербайджанскими проектами: "В основном этим интересуются европейские и американские туристы. Наибольший интерес представляют направления Лагодехи-Шеки-Гах и Гянджа-Гёйгёль-Грузия".

По словам О.Биннятова, среди местных и иностранных гостей немало тех, кто мечтает воочию увидеть Карабах: "Мы получаем много вопросов, связанных с организацией туров в Карабах. Как известно, в настоящее время в Карабахе ведутся работы по восстановлению и благоустройству. После завершения этих работ и создания соответствующей туристической инфраструктуры будут организованы туры".

В настоящее время "Azerbaijan Travel. Showroom" сконцентрировал свою деятельность на продвижении комбинированных туров между Азербайджаном и Грузией. Центр информирует посетителей и местные туристические компании о таких маршрутах как "Али и Нино", "Шелковый путь", "Советское наследие", культурно-историческое наследие, здоровье и лечение, гастрономия, немецкое, польское наследие, религиозные памятники и т.д. Азербайджан в этом году будет продвигать комбинированные туры совместно с Грузией, а со следующего года начнет их реализацию в тестовом режиме.

Грузинская сторона положительно оценивает деятельность туристического представительства Азербайджана. Заместитель руководителя Национальной администрации туризма соседней страны Тамар Кориаули в интервью Report отметила, что приветствует усилия по продвижению туристического потенциала Азербайджана в Грузии.
По ее словам, "Azerbaijan Travel. Showroom" в Тбилиси позволяет как местным жителям, так и иностранным туристам получить подробную информацию о туристическом потенциале Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоGeorgian citizens want to visit Karabakh - REPORTAGE
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstan vətəndaşları Qarabağa səfər etmək istəyirlər - REPORTAJ

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