Граждане Азербайджана, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, прибыли в Баку - ОБНОВЛЕНО

Граждане Азербайджана, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, прибыли в Баку.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

Самолет, который доставил граждан Азербайджана, в том числе и студентов, приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

*** 09:49

Процесс эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции продолжался всю ночь.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, автобусы из Элязыга и Малатьи около 5-6 утра доехали до Игдыра.

После завтрака наши граждане пересели в отправленные из Нахчывана автобусы. Один из трех автобусов уже прибыл в Нахчыван. Второй автобус уже на подступах к границе Азербайджана. Третий же, прибудет в Нахчыван примерно через 2 часа.

Из 105 гражданских лиц 42 уже находятся в Нахчыване. Остальные 63 человека приедут на двух оставшихся автобусах.

Затем наши граждане прилетят в Баку самолетом, отправленным в Нахчыван по поручению Президента Азербайджана.