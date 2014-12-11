Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Граждане Армении получат возможность упрощенного получения виз США. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на заседании правительства Армении министр иностранных дел Эдвард Налбандян.

По его словам, граждане США с 1 января 2015 года смогут посещать Армению без визы на срок до 180 дней.

Договоренности с американской стороной обусловлены результатами работы армяно-американской межправительственной комиссии, благодаря которым стороны завершают процесс либерализации виз. Согласно договоренности, устанавливается свободный режим въезда в Армению для граждан США, а также режим 10-летней визы многократного посещения Соединенных Штатов для граждан Армении.