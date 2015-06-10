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    Граждане 94 стран смогут без виз находиться в Грузии в течение одного года

    В список стран, граждане которых могут находиться в Грузии без визы в течение года включен и Азербайджан

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Правительство Грузии определило список стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы и находиться на ее территории в течение года. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, соответствующее Постановление опубликовано на сайте Законодательного вестника Грузии и с этого момента вступило в силу. 

    В список стран, граждане которых могут находиться в Грузии без визы в течение года включен и Азербайджан. 

    Помимо этого, безвизовым режимом и правом находиться на территории Грузии в течение года без визы могут иностранные граждане, имеющие паспорт ООН (United Nations Laissez-Passer). 

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