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Гражданам Кыргызстана рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

Гражданам Кыргызстана рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию МИД Кыргызстана рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию.
В регионе
5 сентября 2024 г. 09:57
Гражданам Кыргызстана рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

МИД Кыргызстана рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан, рекомендуется гражданам Кыргызстана, не имеющим веских оснований для въезда в РФ, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Kyrgyz citizens advised to temporarily refrain from traveling to Russia
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan öz vətəndaşlarına Rusiyaya səfər etməməyi tövsiyə edir

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