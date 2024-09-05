Гражданам Кыргызстана рекомендовали временно воздержаться от поездок в Россию

МИД Кыргызстана рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию.

МИД Кыргызстана рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок в Россию.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

"В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан, рекомендуется гражданам Кыргызстана, не имеющим веских оснований для въезда в РФ, временно воздержаться от поездок на ее территорию до снятия вышеуказанных мер", - сказано в сообщении.