Граждан Кыргызстана будут награждать за сообщения о коррупции

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, устанавливающий вознаграждение за сообщения о коррупции. Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте главы государства.
Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" был принят парламентом страны 20 декабря 2018 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования.
Сумма вознаграждения будет зависеть от того, насколько масштабный акт коррупции удастся пресечь. За сообщение можно будет получить 30% от суммы несостоявшейся взятки или хищения, но не более 100 тысяч сомов ($1,4 тыс.).
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости