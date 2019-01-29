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    Граждан Кыргызстана будут награждать за сообщения о коррупции

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    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, устанавливающий вознаграждение за сообщения о коррупции. Как сообщает Report, об этом сообщается на сайте главы государства.

    Закон "О защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях" был принят парламентом страны 20 декабря 2018 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования. 

    Сумма вознаграждения будет зависеть от того, насколько масштабный акт коррупции удастся пресечь. За сообщение можно будет получить 30% от суммы несостоявшейся взятки или хищения, но не более 100 тысяч сомов ($1,4 тыс.).

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