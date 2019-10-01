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Власти Армении хотят возбудить уголовное дело против экс-главы спецслужб

​«Грапарак»: Власти Армении хотят возбудить уголовное дело против экс-

Власти Армении могут возбудить уголовное дело против экс-главы спецслужб страны Артура Ванецяна.

Как передает Report, об этом пишет газета "Грапарак", ссылаясь на собственные источники. 

Отмечается, что государственная контрольная служба Армении вот уже несколько дней проводит проверки в Службе национальной безопасности республики. 

"Поручено изучить финансово-экономическую деятельность СНБ и выявить такие нарушения и злоупотребления, которые послужат основанием для возбуждения уголовного дела против экс-главы спецслужб Артура Ванецяна",- говорится в сообщении.  

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