Грант Багратян: Темп экономического роста Армении продолжает падать

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Темп экономического роста Армении продолжает падать. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом написал на своей странице в Facebook бывший глава правительства Армении Грант Багратян.

"Сегодня Государственный комитет статистики Армении обнародовал макроэкономические показатели за январь-сентябрь 2018 года. Они составляют 6,5%. В дни бархатной революции эта цифра была на уровне 9,7%. А я оказался прав, спрогнозировав во время встречи с А.Абрамяном 2 дня назад углубление процесса падения. С учетом высоких темпов роста ВВП в октябре-декабре 2017 года, я предсказываю падение темпа роста до конца года, а в первые месяцы 2019 года – рецессию. Быстрые темпы падения наблюдаются и по части экспорта, что может привести к девальвации драма в течение 3-6 месяцев", - отметил Багратян.