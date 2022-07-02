Граница между Узбекистаном и Казахстаном временно закрыта

Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе временно приостановили работу.

Пункты пропуска на казахстанско-узбекской границе временно приостановили работу.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу пограничной службы КНБ Казахстана.

Согласно сообщению, в соответствии с поступившей от узбекской стороны информацией, с 1 июля 2022 года, в связи с выходом из строя информационной системы, временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска "Даут-ата" – "Тажен" (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном.

Кроме того, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту "Каракалпакия" – "Бейнеу".

"В этой связи граждан, пересекающих государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты. О возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщим дополнительно", – говорится в сообщении ведомства.