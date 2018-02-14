Готовится судебный иск против компании, связанной с президентом Союза армян России

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшее время готовится судебный иск против российской компании "Согласие", которая тесно связана с президентом Союза армян России Ара Абрамяном.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

По сведениям издания, компания принадлежит Ара Абрамяну, однако в качестве генерального директора отмечается имя Андрея Чижикова.

"Еще в 2011 году компания "Согласие" обратилась к известной группе компаний "Via Vitalis" (один из учредителей фонда "Добро без границ") для получения в России лицензии на лекарство против рака почек. После уплаты части суммы и выполнения заказа процесс шел в нормальном русле, однако в дальнейшем компания без обоснованных причин отказалась платить остальную часть суммы, речь идет о сотнях тысячах долларов. Таким образом, компания "Via Vitalis" оказалась на грани банкротства и сейчас ее генеральный директор Ирина Ратманова возбудила против компании "Согласие" уголовное дело", - пишет "Жаманак".