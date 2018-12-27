Государственный долг Армении возрастет в 2019 году

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ К концу 2019 года госдолг Армении составит около 7,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник управления по управлению госдолгом министерства финансов Аршалуйс Маргарян.

Он пояснил, что эта сумма включает в себя внешние и внутренние долги правительства и Центрального банка Армении.

Согласно последним данным, опубликованным минфином, по состоянию на 30 ноября этого года государственный долг Армении составил 6 млрд 765 млн 500 тыс. долларов.