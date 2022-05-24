Государственный долг Армении продолжает расти

Государственный долг Армении за 4 года вырос на 2,58 млрд. долларов США или на 37,6%. В апреле этот показатель увеличился на 91,3 млн. долларов, составив 9,45 млрд. долларов США.

Государственный долг Армении за 4 года вырос на 2,58 млрд. долларов США или на 37,6%. В апреле этот показатель увеличился на 91,3 млн. долларов, составив 9,45 млрд. долларов США.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, только за 4 месяца этого года госдолг увеличился на 222 млн. долларов. Существенная часть этих денег использовалась Центральным банком Армении для стабилизации обменного курса.

Под видом реализации антикризисных мер власти только в 2021 году увеличили госдолг на 1,25 млрд. долларов США. Только за 4 месяца этого года госдолг увеличился на 222 млн. долларов. Существенная часть этих денег использовалась Центральным банком для стабилизации обменного курса.

Госдолг на душу населения составляет около 3 200 долларов США. При этом увеличение этого показателя не способствовало хотя бы пропорциональному росту ВВП.

За четыре года было потрачено 2,45 млрд. долларов долга, однако номинальный ВВП Армении увеличился примерно на 1,6 миллиарда долларов , а средний уровень бедности вместо того, чтобы снизиться, вырос до 27%. Получается, что долг не только не решил социально-экономические проблемы страны, но и усугубил их.