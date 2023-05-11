Государственное бюро расследований Украины проводит обыски в Киевском горсовете

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) 11 мая пришли с обысками в здание Киевского городского совета.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) 11 мая пришли с обысками в здание Киевского городского совета.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевсовет.

"В здании Киевского городского совета Территориальное управление ГБР проводит обыск. Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева касается помещений и кабинетов исключительно Киевской городской военной администрации, а именно производство касается командировки в КГВА солдат, часть из которых параллельно являются депутатами Киевского городского совета", - объяснил cекретарь горсовета Владимир Бондаренко.

Городские власти уверяют, что будут оказывать содействие обыскам и следственным действиям.

В ГБР пока не давали официальных комментариев по поводу следственных действий в Киевсовете.