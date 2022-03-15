Госслужба ЧС Украины: Харьковские спасатели нашли под завалами 7 тел погибших

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило ГСЧС.

"Так, 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области. В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Нашли и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших", - сказано в сообщении.

Ночью около 23:30 снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, быстро распространившийся на значительную площадь. Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Кроме того, в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.