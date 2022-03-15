О нас
Аудио новости

Госслужба ЧС Украины: Харьковские спасатели нашли под завалами 7 тел погибших

Госслужба ЧС Украины: Харьковские спасатели нашли под завалами 7 тел погибших За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.
В регионе
15 марта 2022 г. 10:45
Госслужба ЧС Украины: Харьковские спасатели нашли под завалами 7 тел погибших

За минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщило ГСЧС.

"Так, 14 марта, продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области. В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Нашли и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших", - сказано в сообщении.

Ночью около 23:30 снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, быстро распространившийся на значительную площадь. Огонь гасили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Кроме того, в течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
Зеленский: Сделали все для гуманитарного коридора, но российские войска так и не прекратили огонь
11 марта 2022 г. 04:18
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
В Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
ФотоВ Анталии завершилась встреча глав МИД Турции, России и Украины
10 марта 2022 г. 13:45
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
В Чернигове российские войска понесли серьезные потери
ФотоВ Чернигове российские войска понесли серьезные потери
10 марта 2022 г. 12:19
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
12 марта 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi