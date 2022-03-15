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Госслужба ЧС: Два человека погибли после обстрела 16-этажного дома в Киеве

Госслужба ЧС: Два человека погибли после обстрела 16-этажного дома в Киеве Двое людей погибли после попадания боеприпаса в 16-этажный дом в Святошинском районе Киева рано утром во вторник.
В регионе
15 марта 2022 г. 11:48
Госслужба ЧС: Два человека погибли после обстрела 16-этажного дома в Киеве

Два человека погибли после попадания снаряда в 16-этажный дом в Святошинском районе Киева рано утром во вторник.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает ГСЧС.

"В Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших, 27 граждан спасены", - сообщает ГСЧС.

Кроме того, утром во вторник в Святошинском районе в результате попадания боеприпаса в девятиэтажный жилой дом произошло незначительное повреждение дома с последующими незначительными локальными возгораниями на этажах. В 05:36 возгорания локализованы.

В Подольском районе Киева утром 15 марта после попадания снаряда загорелся десятиэтажный жилой дом. Пожар распространился на первый – пятый этажи.

Взрывная волна повредила фасад здания станции метро «Лукьяновская» в Киеве и служебные помещения. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции, сообщили власти города.

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Версия на английском языке 2 killed as residential apartment block hit in Kyiv

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