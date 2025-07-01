Госсекретаря Дагестана освободили от должности

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, в отношении которого проводились следственные действия, освобожден от должности.

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, в отношении которого проводились следственные действия, освобожден от должности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.

"Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности", - говорится в сообщении.

Недавно суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедову об обращении в доход госимущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт".

Кроме того, суд по иску Генпрокуратуры арестовал две московские квартиры, связанные с родными Магомедова.