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Госсекретаря Дагестана освободили от должности

Госсекретаря Дагестана освободили от должности Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, в отношении которого проводились следственные действия, освобожден от должности.
В регионе
1 июля 2025 г. 11:35
Госсекретаря Дагестана освободили от должности

Госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, в отношении которого проводились следственные действия, освобожден от должности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.

"Государственный секретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов освобожден от должности", - говорится в сообщении.

Недавно суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Магомедову об обращении в доход госимущества бывшего нефтеперерабатывающего завода "Дагнефтепродукт".

Кроме того, суд по иску Генпрокуратуры арестовал две московские квартиры, связанные с родными Магомедова.

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