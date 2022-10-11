Госсекретариат Совбеза Беларуси начал проверку ВС страны

Государственный секретариат Совбеза Беларуси в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко начал проверку Вооруженных сил страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.
"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны проинформировали, что в ходе проверки воинские части и подразделения отработают "вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач".