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Госсекретариат Совбеза Беларуси начал проверку ВС страны

Госсекретариат Совбеза Беларуси начал проверку ВС страны Государственный секретариат Совбеза Беларуси в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко начал проверку Вооруженных сил страны.
В регионе
11 октября 2022 г. 14:29
Госсекретариат Совбеза Беларуси начал проверку ВС страны

Государственный секретариат Совбеза Беларуси в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко начал проверку Вооруженных сил страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны.

"С 11 октября Госсекретариат Совета безопасности Республики Беларусь в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных сил Беларуси. Она носит комплексный характер и охватывает наиболее важные вопросы проверки готовности к выполнению задач по предназначению", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны проинформировали, что в ходе проверки воинские части и подразделения отработают "вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач".

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