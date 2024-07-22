Госсекретарь Ватикана прибыл с визитом в Украину

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом в Украину.

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с визитом в Украину.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

"Рад приветствовать в Киеве государственного секретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина. Его визит в Украину и посещение украинских городов во время войны… является свидетельством высокого уровня внимания к нашему государству. Обсудили установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных", - отметил он.