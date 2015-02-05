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    Госсекретарь США в ближайшее время посетит Грузию

    В Тбилиси состоится пленарная сессия по вопросам реализации Хартии стратегического партнерства между Грузией и США

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри  в ближайшее время совершит визит в Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Тамара Беручашвили, подводя итоги своего недельного визита в США. 

    По ее словам, "в ближайшее время в Тбилиси состоится пленарная сессия по вопросам реализации Хартии стратегического партнерства между Грузией и США". Она не уточнила дату проведения сессии, но отметила, что госсекретарь США прибудет в Тбилиси и примет в ней участие.

    Хартия была подписана в Вашингтоне в январе 2009 года. Документ предусматривает сотрудничество в сферах безопасности, обороны, торговли, экономики, культуры, гуманитарной области. 

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