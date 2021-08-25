Госсекретарь США: Турция является важным союзником НАТО и ценным партнером

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на турецкий МИД, в ходе переговоров обсуждались последние события в Афганистане.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в своем заявлении по итогам переговоров также заявил, что Соединенные Штаты сосредоточили внимание на совместной с Турцией деятельности в Афганистане. "В ходе переговоров мы обсудили наше продолжающееся сотрудничество в Афганистане и усилия по обеспечению безопасной и упорядоченной эвакуации наших граждан, союзников и партнеров", - сказал он.

В то же время Блинкен сообщил в своем аккаунте в Twitter, что разговаривал по телефону с министром Чавушоглу. "Турция является важным союзником НАТО и ценным партнером в регионе", - написал американский чиновник.