Госсекретарь США: Турция вправе заботиться о своей безопасности

"Турция вправе заботиться о своей безопасности".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил телеканалу PBS, комментируя проводимую Турцией антитеррористическую операцию под названием "Источник мира" ("Barış pınarı").

"Турция вправе заботиться о своей безопасности. Мы и ранее говорили это. Я отмечал об этом лично. В южном регионе Турции существует угроза терроризма", - заявил М.Помпео.

Он отметил, что Соединенные Штаты и впредь будут продолжать борьбу с террористической ИГИЛ в Сирии.