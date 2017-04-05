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    Госсекретарь США посетит Москву 11-12 апреля

    Лавров и Тиллерсон обсудят ряд региональных вопросов

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посетит Москву с рабочим визитом 11-12 апреля.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

    "Это его первый приезд в нашу страну в качестве руководителя внешнеполитического ведомства администрации Дональда Трампа", - говорится в тексте сообщения.

    В МИД отметили, что "в ходе переговоров, которые проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности, стоящих перед мировым сообществом и требующих совместных усилий наших стран".

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